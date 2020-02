Bouwbedrijf Heijmans gaat Rotterdammers die te kampen hebben met de gevolgen van het omvallen van een heistelling bijstaan. Dat bevestigt Marjolein Boer, woordvoerder van het bouwbedrijf, in gesprek met NU.nl. Dinsdag vond er een bewonersbijeenkomst plaats.

Op deze bijeenkomst spraken direct betrokkenen over het voorval. Tijdens de bewonersbijeenkomst werd er veel gepraat over praktische zaken als verzekeringen. Toch merkt woordvoerder Boer dat de emotie bij de gedupeerden hoog zit.

Het bouwbedrijf heeft aan iedere gedupeerde een aparte 'buddy' toegewezen. De gedupeerden kunnen bij hen terecht met vragen. "We proberen echt hulp op maat te bieden. Zo is een auto onder de heistelling terechtgekomen en zijn we nu aan het kijken of we voor deze gedupeerde een huurauto kunnen regelen", aldus Boer.

De heimachine viel afgelopen maandag tegen de gevel van een woonblok met zes verdiepingen. Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar wel zijn vijf huizen onbewoonbaar verklaard. Hoe het mogelijk was dat de machine omviel, is nog niet duidelijk.

Momenteel wordt door bouwbedrijf Heijmans aan een plan van aanpak gewerkt. De politie en de Inspectie SZW maken woensdag de omvang van de schade aan het woonblok bekend.

Wanneer de heistelling van de plaats van het ongeval kan worden weggehaald, is nog niet bekend. Volgens de woordvoerder van het bedrijf duurt dit zeker nog "enkele dagen."