Het onderzoek naar het elfjarige kind dat vorige week verdronk tijdens zijn eerste zwemles in het Friese dorp Lemmer, is nog in volle gang. Wat er precies is misgegaan in het zwembad, is nog altijd een raadsel.

Adonay Berhe was pas een paar maanden in Nederland, sinds januari was hij ingeschreven op een school voor azc-kinderen in het Friese Balk.

Het kind, afkomstig uit Eritrea, kon nog niet zwemmen en was ook de Nederlandse taal niet machtig. Zijn moeder wilde daarom aanwezig zijn, maar het is niet bekend of dit verzoek de schoolleiding heeft bereikt. De moeder houdt de school en het zwembad verantwoordelijk.

De stichting waar de basisschool van het kind onder valt, zegt tegen de NOS dat niemand het heeft zien gebeuren. Er zou wel voldoende leiding aanwezig zijn geweest om de kinderen in de gaten te houden.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat aan NU.nl weten dat er momenteel verhoren plaatsvinden om te achterhalen wat er is gebeurd. Het gaat dan niet alleen om de badmeesters, maar ook om andere recreatieve zwemmers die in het zwembad aanwezig waren.

Er is een inzamelingsactie gestart om het lichaam van Adonay te repatriëren. De actie heeft inmiddels meer dan 23.000 euro opgeleverd.