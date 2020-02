OOCL Rauma, het vrachtschip dat dinsdagavond vijf containers verloor ten noorden van Ameland, is nog eens twee containers verloren. De containers vielen in de nacht van dinsdag op woensdag van het schip toen het ongeveer 60 kilometer ten noordwesten van Terschelling voer.

In totaal is het vrachtschip zeven containers verloren. Drie containers bevatten papieren rollen, in twee containers zit verpakkingsmateriaal voor een papiermachine en de twee overige containers vervoeren melkpoeder. De kapitein van het schip heeft aan de kustwacht doorgegeven dat het schip "geen gevaarlijke stoffen" vervoert.

Eén container met papieren rollen is opengegaan. Of de andere containers wel dicht zijn gebleven, weet een woordvoerder van de kustwacht nog niet. "Op dit moment zijn wij met een vliegtuig ter plaatse om de containers te lokaliseren."

Het vrachtschip vervoerde 1.425 containers en was vanuit Finland onderweg naar de haven van Rotterdam toen het in het Waddengebied in de problemen raakte. Mogelijk speelde de harde wind, die met windkracht 8 vanuit het westen kwam, daarbij een rol.