Volgens Farmers Defence Force (FDF) zullen duizenden boeren op woensdag 19 februari weer met tractoren naar Den Haag komen. Mark van den Oever, de voorzitter van FDF, zegt in gesprek met NU.nl dat de boeren opnieuw actie gaan voeren tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet.

Vorige week werd bekend dat een half miljard euro geïnvesteerd wordt om boeren in de buurt van natuurgebieden die stallen met een grote stikstofuitstoot hebben uit te kopen. Boeren die dat niet willen, kunnen met het geld geholpen worden om hun stallen te verduurzamen.

Het protest zal volgens Van den Oever opnieuw op de Koekamp of het Malieveld zijn, waar eerdere boerenprotesten ook al plaatsvonden.

De vorige boerenprotesten leidden tot lange files in heel het land, omdat de boeren massaal met de tractor over de snelweg naar Den Haag reden. Ook leidden de acties tot een beschadigd Malieveld; de boeren beloofden die schade zelf te herstellen.

'Meer actie dan tijdens eerdere protesten'

De bedoeling is volgens de FDF-voorzitter om vanaf daar "op te gaan toeren", wat zoveel betekent als gas geven. Waarheen het protest zich zal verplaatsen, wil Van den Oever niet zeggen. "Maar je kan meer actie verwachten."

Hoeveel boeren aan het protest meedoen, is ook nog niet exact duidelijk, maar Van den Oever ziet dat er "veel animo" is binnen de agrarische sector. "Duitsers sluiten zich misschien ook aan, dus we verwachten dat het groot wordt."

De protestactie moet nog worden aangemeld bij de gemeente Den Haag. Een dag later zal het Mesdagfonds eigen onderzoek presenteren, dat voortvloeit uit bij het RIVM opgevraagde cijfers.

Uit die cijfers van het RIVM blijkt dat de agrarische sector verantwoordelijk is voor ruim 40 procent van de stikstofuitstoot in Nederland. Veel boeren hebben hun twijfels bij die cijfers.