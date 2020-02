Een medewerker van het bedrijf waar woensdagochtend een bombrief ontplofte, heeft het pakket met hierin het explosief nietsvermoedend opengemaakt. "Er klonk een sissend geluid en een knal, de medewerker heeft het pakket snel weggegooid", zo meldt de politie.

Volgens de medewerker van de postkamer van ABN AMRO klonk de ontploffing als die van een rotje. Het explosief zat in een envelop met een verdikking.

De persoon is niet gewond geraakt bij de explosie, die even voor 8.00 uur plaatsvond. Het bedrijf hoefde niet ontruimd te worden.

Een half uur later volgde een tweede ontploffing in een postsorteercentrum aan de Wiebachstraat in Kerkrade. Het pakket maakte ook nu voor de ontploffing "een vreemd geluid". Ook hier zijn geen gewonden bij gevallen, de negen medewerkers hebben wel uit voorzorg het pand verlaten.

Volgens de politie is nog onbekend of er een verband tussen beide explosies is. Meerdere hulpdiensten zijn uitgerukt vanwege de incidenten. Ook zijn explosievenverkenners van de politie opgeroepen.

69 Politie aanwezig bij bedrijventerrein in Amsterdam na ontploffen bombrief

Niet bekend wie achter bombrieven zit

Begin vorige maand zijn meerdere bombrieven verstuurd naar bedrijven in Amsterdam, Maastricht, Utrecht en Rotterdam. Die bedrijven ontvingen ook een dreigbrief. De politie waarschuwde eerder dat zo'n brief zwaar lichamelijk letsel zou kunnen veroorzaken.

De brieven hebben allemaal dezelfde neppe afzender vermeld op de stickers. Wie zo'n brief krijgt, moet direct 112 bellen. Het is niet bekend of de bombrieven van woensdagochtend ook deze afzender hadden.

De bombrieven die eerder zijn verstuurd. (Foto: Politie Amsterdam)