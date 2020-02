In een postkamer in een bedrijfspand op een bedrijventerrein in de Amsterdams wijk Sloterdijk heeft woensdagochtend rond 8.00 uur een explosie plaatsgevonden. Vermoedelijk is die veroorzaakt door een bombrief, meldt de politie. Niemand raakte gewond.

Meerdere hulpdiensten zijn uitgerukt vanwege het incident. Ook is een explosievenverkenner van de politie opgeroepen.

Begin dit jaar zijn meerdere bombrieven verstuurd naar bedrijven in Amsterdam, Maastricht, Utrecht en Rotterdam. Ook ontvingen deze bedrijven een dreigbrief.

De bombrieven waren tot op heden nog niet eerder tot ontploffing gekomen. De politie waarschuwde eerder dat zo'n brief zwaar lichamelijk letsel zou kunnen veroorzaken.

Tot woensdag was de laatste melding van een bombrief op 10 januari. Sindsdien is nog altijd niet duidelijk wie achter de acties zitten. De politie vermoedt dat de brieven door één afzender zijn verstuurd. Alle eerder gestuurde brieven zagen er namelijk hetzelfde uit.