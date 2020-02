Bij een postsorteerbedrijf in Kerkrade en in de postkamer van een bedrijfspand in Amsterdam zijn woensdagochtend bombrieven ontploft. Daarbij raakte niemand gewond.

De explosie in Amsterdam vond om 8.00 uur plaats in een pand aan de Bolstoen op het Amsterdamse bedrijventerrein Sloterdijk. Een half uur later volgde de tweede ontploffing, in een postsorteercentrum aan de Wiebachstraat in Kerkrade.

In het pand in Kerkrade waren negen mensen aanwezig, zij zijn in een naastgelegen pand opgevangen gedurende het onderzoek in hun bedrijf. Volgens de politie is nog onbekend of er een verband tussen beide explosies is.

De brandweer in Kerkrade doet onderzoek naar de gevolgen van de bombrief. (Foto: Nick Rompelberg)

Eerder dit jaar ook al bombrieven verstuurd

Begin dit jaar zijn meerdere bombrieven verstuurd naar bedrijven in Amsterdam, Maastricht, Utrecht en Rotterdam. Die bedrijven ontvingen ook een dreigbrief. De politie waarschuwde eerder dat zo'n brief zwaar lichamelijk letsel zou kunnen veroorzaken.

Tot woensdag dateerde de laatste melding over een bombrief van 10 januari. Nog altijd is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de acties.

Vermoedelijk één afzender

De politie vermoedt dat de brieven door één afzender zijn verstuurd. Alle eerder gestuurde brieven zagen er namelijk hetzelfde uit en hadden dezelfde neppe afzender op de stickers staan.

De ervaring leert dat er niets gebeurt als een bombrief onaangetast blijft, zo meldde de politie eerder. De brief zou geactiveerd worden op het moment van openmaken, waarna de explosieven afgaan.

Een van de eerder verzonden bombrieven, met linksboven de neppe afzender. (Foto: Politie Amsterdam)