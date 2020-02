De 44-jarige Amsterdamse crimineel Dennis M. is in een Spaanse cel overleden aan een hartstilstand, schrijft Het Parool dinsdag. De man was verdachte in een grote Nederlandse liquidatiezaak.

M. is aangeklaagd in een grote zaak die onder meer draaide om een reeks liquidaties in 2014.

De 44-jarige man was een neef en vertrouweling van Gwenette M., die in 2014 is geliquideerd. In december 2013 was hij al doelwit van een mislukte aanslag, waarna de groep rondom hem wraak zou hebben genomen.

Dennis M. zou opdrachtgever zijn geweest van verschillende liquidaties die volgden.

De laatste jaren verbleef Dennis M. voornamelijk in Spanje. Daar zat hij een celstraf van elf jaar uit vanwege het leiden van grootschalige wietplantages. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog.