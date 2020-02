Vanaf 12 februari 0.00 uur geldt er een ophokplicht voor commercieel gehouden vogels in heel Nederland. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dinsdag bekendgemaakt in een persbericht.

De ophokplicht gaat in omdat bij een hobbylocatie in het Duitse Bretzfeld een uitbraak van de vogelgriep werd geconstateerd. Het ministerie meldt dat de ophokplicht wordt ingesteld om te voorkomen dat Nederlandse pluimveebedrijven te maken krijgen met besmettingen.

Eerder stelde Schouten al een verplichting in voor bedrijven om transportmiddelen voor diersoorten die uit landen kwamen waar de vogelgriep al was uitgebroken, twee keer te reinigen en te ontsmetten. Dit geldt nu ook voor transportmiddelen die afkomstig zijn uit Duitsland.

In december van afgelopen jaar was er in het oosten van Polen al een uitbraak van het besmettelijke vogelgriepvirus H5N8. Ook zijn er uitbraken gemeld in Slowakije, Hongarije, Roemenië, Oekraïne en Tsjechië.

Eerder waarschuwden verschillende grote spelers uit de pluimveesector al dat de vogelgriep, die momenteel om zich heen grijpt in Midden- en Oost-Europese landen, kon overslaan naar Nederland. De sector vroeg Schouten in een brief al om een tijdelijke ophokplicht op te leggen.