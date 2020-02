De politie deelde het laatste half jaar van 2019 ruim 21.300 boetes uit voor appen of bellen op de fiets. Het merendeel van die boetes werd in het laatste kwartaal van vorig jaar uitgedeeld.

Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, de politie en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) over het totale aantal geconstateerde verkeersovertredingen in 2019.

Het verbod op bellen of appen op de fiets ging op 1 juli 2019 in. Van juli tot en met oktober schreven agenten hier ruim 9.200 boetes voor uit. In oktober, november en december ging het bij elkaar om ruim 12.000 boetes. De stijging komt volgens Justitie deels door de versterkte inzet van de politie op verkeersovertredingen.

Door het nieuwe verbod steeg ook het totale aantal boetes voor handheldbellen in het verkeer. Het gaat om ruim 121.000 boetes vorig jaar tegenover ruim 80.000 boetes in 2018. De politie voerde in 2018 meerdere keren actie vanwege de cao-onderhandelingen, waardoor agenten minder tijd overhielden om boetes uit te schrijven. Dat verklaart deels deze stijging.

Totaal aantal verkeersboetes desondanks gedaald

Toch daalde het aantal verkeersboetes van 9,2 miljoen in 2018 naar 8,4 miljoen vorig jaar. Die daling van bijna 9 procent komt volgens het ministerie doordat er minder boetes werden gegeven voor op kenteken geconstateerde overtredingen. Dat aantal daalde namelijk met ruim 11 procent.

Volgens Justitie komt die afname onder meer doordat het drukker is geworden op de wegen, waardoor minder hard gereden kan worden. Ook werden bestuurders vaker gewaarschuwd voor flitspalen en trajectcontroles of weten zij waar deze zich bevinden. Een andere reden kan zijn dat door werkzaamheden bepaalde trajectcontroles tijdelijk uitstonden.

De meeste verkeersboetes werden opgelegd voor te hard rijden. Het gaat om maar liefst 82 procent van het totale aantal.