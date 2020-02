Het is aannemelijk dat de dood van het kind dat in het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis is neergestoken, niet voorkomen had kunnen worden als betrokken organisaties anders hadden gehandeld. Dat blijkt dinsdag uit een rapport van de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Volgens het onderzoek is niet altijd voldoende gedaan met de signalen die duidden op een onveilige situatie voor het kind. Tegelijkertijd bleken de signalen zo snel te veranderen, dat er geen beeld van acuut gevaar was. Daarom komt de IGJ tot de conclusie dat het overlijden waarschijnlijk niet had kunnen worden voorkomen.

De vader van het kind, die van de moord wordt verdacht, was al langer in beeld bij de hulpinstanties. Zo waren er meldingen over verward gedrag binnengekomen, nadat hij in een kogelwerend vest bij de school van zijn dochter was verschenen.

In de week van de dood van het meisje is de man drie keer in het ziekenhuis langs geweest, omdat hij zich niet goed voelde. De laatste keer bleef hij met zijn dochter wachten "tot het weer mis zou gaan".

Het is nog steeds onduidelijk wat zich hierna heeft voorgedaan, maar uiteindelijk is het zwaargewonde kind op zijn aanwijzingen gevonden. Het meisje stierf op de operatietafel.

Normaal gesproken schrijven wij de voornaam van verdachten voluit en gebruiken wij een initiaal voor de achternaam. Omdat de voornaam van de vader echter zo herkenbaar is, hebben wij besloten hem helemaal te anonimiseren.