Het voorarrest van de 31-jarige Rotterdammer die eind januari werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van advocaat Derk Wiersum, is met negentig dagen verlengd. Dit heeft de raadkamer in Amsterdam maandag besloten.

Het Openbaar Ministerie (OM) kan verder geen toelichting geven over de precieze rol die zij toedichten aan de man.

De verdachte zit nog altijd in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Twee andere verdachten zitten ook vast in het onderzoek naar de dood van Wiersum. Het gaat om de 36-jarige Giërmo B. uit Almere en een neef van de lang voortvluchtige Ridouan T., Anouar T. Laatstgenoemde staat op 4 maart in een eerste niet-inhoudelijke zitting voor de rechter.

Wiersum werd in september vorig jaar doodgeschoten voor zijn woning in de wijk Buitenveldert in Amsterdam. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij, die verklaringen heeft afgelegd over Ridouan T.