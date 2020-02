Een 21-jarige man heeft dinsdag van de rechtbank in Overijssel vier jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen omdat hij via Instagram minderjarige meisjes ronselde en aanbood voor seks. Ook dwong hij ze seksuele handelingen te filmen.

De handelswijze van Jarish K. was steeds dezelfde: hij benaderde zijn slachtoffers, van wie de jongste slechts twaalf jaar oud was, steeds vriendelijk. Zo kon hij het vertrouwen winnen.

Twee meisjes van twaalf en vijftien jaar oud zijn uiteindelijk geprostitueerd door K. "De meisjes moesten in de bio van hun Instagram-account een prijslijst zetten voor het verrichten van bepaalde handelingen. Ze moesten vervolgens seksafspraken met klanten maken, zodat hij deze klanten kon chanteren", zo stelt de rechtbank.

Andere minderjarige slachtoffers zijn door K. bedreigd. "Hij wilde meer naaktbeelden van ze krijgen, en als ze dat niet deden, dan zou hij het beeldmateriaal dat hij al in zijn bezit had online zetten. Ook dwong hij de meisjes tot het filmen van seksuele handelingen bij zichzelf."

Een dertienjarig meisje weigerde K. te betalen toen hij haar probeerde af te persen met een naaktfilmpje. K. heeft het filmpje vervolgens op haar school verspreid. Toen ze een jaar later weer niet betaalde, heeft hij de beelden opnieuw rondgedeeld.

De rechtbank rekent het K. zwaar aan dat hij eerder veroordeeld is geweest, maar zich daar schijnbaar "niets van heeft aangetrokken". Daarom krijgt K., anders dan de deskundigen adviseerden, tbs met dwangverpleging opgelegd. Dat is de zwaarste vorm van tbs. "Het gaat in deze zaak om ernstige delicten met jonge kwetsbare slachtoffers die in onze samenleving extra bescherming nodig hebben."