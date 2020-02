In een schuurtje in Eindhoven is begin deze maand 1 kilogram van de zeer dodelijke stof fentanyl gevonden. In Nederland is voor zover bekend niet eerder beslag gelegd op zo'n grote hoeveelheid, laat het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag weten.

Een 42-jarige Eindhovenaar is opgepakt in het onderzoek dat zich op verdovende middelen en witwassen richt.

Fentanyl is volgens het OM een stof die qua werking vergelijkbaar is met morfine, "maar dan tachtig tot honderd keer sterker". Inname van een zeer kleine hoeveelheid kan al dodelijk zijn. De stof wordt soms ook aan drugs als cocaïne toegevoegd, wat zeer gevaarlijk kan zijn voor een gebruiker die daar niet van op de hoogte is.

De stof werkt bij inademing, bij opname door de mond en door aanraking met de huid. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de agenten die de schuur hebben doorzocht gevaar hebben gelopen.

Naast de fentanyl zijn ook dure horloges en duizenden euro's in contanten in beslag genomen.