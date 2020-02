Het KNMI waarschuwt dinsdag met code geel voor zware windstoten in de kustprovincies en in het noorden van het land. De weercode is tot en met woensdagochtend van kracht.

De windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur houden volgens het weerinstituut de hele dag aan, maar zullen zich later op de dag beperken "tot een smalle kuststrook".

Aan zee gaat het mogelijk nog harder waaien. Daar worden windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur verwacht.

Nederland had in de nacht van maandag op dinsdag te maken met de tweede storm van het jaar. Op Vlieland en in IJmuiden was enige tijd sprake van windkracht 9, aldus Weerplaza. Deze storm kreeg in tegenstelling tot storm Ciara geen naam, omdat namen pas worden gegeven bij code oranje.

Weerplaza meldt dat er dinsdag ook kans is op onweer, hagel en natte sneeuw. Volgens het weerbureau blijft het in het westen van het land relatief droog en is daar zelfs ruimte voor de zon. Het wordt niet warmer dan 6 graden.

Rijkswaterstaat verwacht vanwege het onstuimige weer een zware ochtend- en avondspits.