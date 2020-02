De politie in Nederland en Dubai hebben halverwege vorig jaar twee valse identiteiten achterhaald die Ridouan T. zou hebben gebruikt. Dat meldt het programma Nieuwsuur maandag. Verder onderzoek leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de man in Dubai.

Het programma reisde af naar Dubai en achterhaalde dat T. in 2016 onder de naam Hakim Mohamad Harhour Dubai was in- en uitgereisd. Onder de naam Mohsin Lawahid kwam hij datzelfde jaar het land weer binnen.

De politie van Dubai vertelt in de uitzending te hebben samengewerkt met de Nederlandse politie, maar stelt ook dat de aanhouding van T. vooral hun verdienste is.

Zo traceerden ze een Oezbeekse man die tegen betaling voor T. klusjes zou uitvoeren, zoals het halen van boodschappen en het betalen van zijn rekeningen.

Toen de politie in Dubai de villa traceerde waarin T. zich zou ophouden, wisten ze pas zeker dat er iemand woonde toen er een vuilniszak buiten werd gezet. In de nacht van 16 op 17 december om 03.00 uur viel de politie in Dubai de woning binnen.

T. zou in shock zijn geweest

In Nieuwsuur vertelt de politie dat T. in shock was toen hij werd aangehouden. Hij was in de villa in aanwezigheid van zijn vriendin. De lokale politie laat weten geld en gegevensdragers van T. in beslag te hebben genomen en probeert deze uit te lezen.

In het programma vertelt de politie verder dat T. zijn betrokkenheid bij liquidaties ontkent en de verdenkingen tegen hem "verzinsels" heeft genoemd.

De man zal naar verwachting op 6 maart voor het eerst voor de rechter verschijnen. Dan dient het proces Marengo, waarin T. terechtstaat voor het aansturen van zeker vijf liquidaties. Hij zit sinds december vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Saïd R. aangehouden in Colombia

Zijn vermeende rechterhand, Saïd R., werd vrijdag aangehouden in Colombia. De politie daar hield maandag een persconferentie over de arrestatie en toonde ook beelden van de aanhouding.

Of R. al aanwezig zal bij de rechtszaak is niet bekend. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd.