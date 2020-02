De Noordwaardpolder in de Biesbosch is voor het eerst in vijf jaar tijd "bewust" overstroomd met water uit de Boven-Merwede. Het water staat momenteel zo hoog door storm Ciara en de hoge waterstanden in andere Nederlandse rivieren.

De polder ontlast de druk op de dijken en in onder meer Gorinchem, Werkendam en Dordrecht houden ze zo droge voeten, legt boswachter Thomas van der Es uit.

"Het bijzondere is dat het water in de polder meestroomt met de rivier. Het is een soort spitsstrook, die opengaat als het water in de rivier hoger staat dan twee meter", zegt hij.

De Noordwaardpolder is zo groot als circa zesduizend voetbalvelden en is gelegen tussen de Brabantse Biesbosch en de Nieuwe Merwede. Vijf jaar geleden werd het gebied ontpolderd, zodat rivierwater bij hoogwater de Noordwaard in en ook weer uit kan stromen.

Volgens Van Es kan de overstroming geen kwaad voor het natuurgebied. "Integendeel, want de Biesbosch is er bij gebaat dat dit af en toe gebeurt. Het is goed voor het zand, de kruiden en de planten."

Het water zal in ieder geval de komende twee dagen nog in de Noordwaardpolder blijven staan. Een aantal dieren dat in het gebied leeft, is tot die tijd naar een hoger gelegen gebied gebracht. Het gaat onder meer om Schotse hooglanders.

Zandzakken tegen hoge waterstand in Dordrecht

De gemeente Dordrecht meldt dat het water op sommige plekken desondanks hoger staat dan verwacht. Dit komt volgens de gemeente doordat de wind het water de kade opstuwt. Ook in Zwijndrecht en Rotterdam stromen de kades onder, zo meldt RTV Rijnmond.

Bewoners aan de kades krijgen daarom het advies om zandzakken neer te leggen. Rijkswaterstaat verwacht dinsdagochtend een piek van 2,26 meter boven NAP.

Het water van de Boven-Merwede stroomt over de zogeheten drempel de Noordwaardpolder in. (Foto: Thomas van der Es)