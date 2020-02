Meerdere leden van de Chinees-Nederlandse gemeenschap hebben aangifte gedaan tegen radio-dj Lex Gaarthuis en Radio 10, vanwege het lied Voorkomen is beter dan Chinezen, dat zondag te horen was op de radiozender. Het lied zou "discriminerend" en "haatzaaiend" zijn. Dat staat in een ondertekende verklaring van verschillende Chinees-Nederlandse organisaties, zo meldt EenVandaag.

Hoeveel aangiftes er precies zijn gedaan is momenteel nog niet bekend.

Het lied was te horen in de radioshow Laat met Lex, en was volgens Radio 10 bedoeld als een "satirische inhaker op de actualiteit", die ging over de uitbraak van het coronavirus. In het nummer wordt onder andere gezongen dat de uitbraak van het coronavirus de schuld is van "die stink-Chinezen." Ook de zin: "Vreet geen Chinees, dan heb je niks te vrezen" is onderdeel van de tekst.

Het nummer zorgde voor veel kritiek op Gaarthuis en Radio 10. Zo werd er een petitie gestart met de naam Wij zijn geen virussen. Deze petitie is inmiddels al bijna 40 duizend keer ondertekend. De radiozender bood afgelopen zaterdag haar excuses aan.

"Wat als satire en grap bedoeld was, blijkt door velen als zeer pijnlijk te worden ervaren. Radio 10 en Lex Gaarthuis betreuren dit, bieden hiervoor hun excuses aan en hebben de betreffende video's inmiddels van alle kanalen verwijderd", liet de radiozender weten.