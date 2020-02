Rijkswaterstaat en de ANWB verwachten een drukkere avondspits dan gebruikelijk op maandag. Door buien en zware windstoten zullen veel dagelijkse files langer zijn dan normaal.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om extra alert te zijn en voldoende afstand te houden, omdat de windstoten (tot 100 kilometer per uur) tot gevaarlijke omstandigheden op de weg kunnen leiden.

Tussen Arnhem en Utrecht is de A12 sinds maandagmiddag dicht door een gekantelde vrachtwagen bij Veenendaal. Het bergen van de truck gaat nog zeker tot in de avond duren, meldt Rijkswaterstaat. Het verkeer wordt omgeleid over de A50 en de A1.

In Zeeland is de Oosterscheldekering dicht voor vrachtwagens en voertuigen met aanhangers.

Vooral zware windstoten in kustprovincies

Het KNMI waarschuwt dat vooral in de kustprovincies zware windstoten kunnen voorkomen. Maandagavond trekt de wind bovendien opnieuw aan, met name op het moment dat er buien overtrekken. Er kunnen dan windstoten voorkomen tot 100 kilometer per uur aan de kust en tot 90 kilometer per uur landinwaarts. In het hele land geldt code geel.

De nasleep van Ciara had maandagmorgen ook al haar weerslag op de ochtendspits. Op het hoogtepunt stond er zo'n 720 kilometer file in Nederland, meldde Rijkswaterstaat. Op meerdere plekken gebeurden ongelukken. Bij de Moerdijkbrug kantelde een vrachtwagen, waardoor de A16 richting Breda tijdelijk dichtging.