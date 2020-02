De brandweer heeft ruim 5.000 meldingen binnengekregen als gevolg van de storm Ciara, meldt Brandweer Nederland maandag. De schade die de storm tot nu toe heeft veroorzaakt, lijkt volgens de Nederlandse veiligheidsregio's relatief mee te vallen.

In de meeste veiligheidsregio's van Nederland nam het aantal meldingen ten opzichte van het gemiddelde fors toe, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

In de regio Amsterdam is de brandweer bijvoorbeeld 200 keer uitgerukt. Dit is bovengemiddeld: op een dag zonder storm worden er gemiddeld 30 incidenten in de regio gemeld. Er zijn daarbij tientallen meldingen uitgezet naar de plantsoenendienst. "In de praktijk zijn er dus nog veel meer meldingen", aldus een woordvoerder.

Veiligheidsregio Utrecht kreeg 360 stormmeldingen. "De grootste overlast is veroorzaakt door omgevallen bomen, maar ook door lantaarnpalen die uit de grond zijn gerukt", licht een woordvoerder toe.

Naast de omgewaaide bomen, losgeraakte dakdelen en wateroverlast zijn er in de veiligheidsregio's slecht enkele grote incidenten bekend.

De A1 Nabij Baarn in veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek was enige tijd afgesloten door een omgewaaide boom. Er vielen geen gewonden.

Leiden was langere tijd onbereikbaar met het openbaar vervoer. Het busvervoer dat was ingezet vanwege geplande werkzaamheden rondom Leiden Centraal werd door de storm gestaakt.