Vijf woningen zijn onbewoonbaar verklaard, nadat maandagochtend een heimachine door de gevel van een woonblok in Rotterdam viel, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Voor de bewoners van deze zwaar beschadigde appartementen wordt opvang geregeld. Daarnaast voeren de brandweer en de gemeente Rotterdam een inspectie uit bij negen aangrenzende woningen. Waarschijnlijk kunnen de inwoners van deze panden later op de dag weer terug naar hun huizen.

De overige bewoners van het zes verdiepingen tellende wooncomplex in de wijk Katendrecht mogen wel weer hun woningen in.

De heimachine viel aan het einde van de ochtend om. Hulpdiensten rukten massaal uit en het hele woonblok werd ontruimd. De mensen die thuis waren, werden tijdelijk opgevangen in een café aan de overkant.

49 Brandweer ontruimt huizen na omvallen heimachine in Rotterdam

Niemand raakte gewond, bewoner zat vast in woning

Bij het incident raakte niemand gewond. Wel moesten enkele bewoners van de bovenste verdiepingen worden getakeld. Op de vijfde verdieping zat iemand korte tijd vast in zijn woning die hij in eerste instantie niet kon verlaten door de schade.

De heistelling viel ook op een auto, maar daar zat op dat moment niemand in. Ook op de bouwplaats vielen geen gewonden.

Of de heimachine is omgevallen als gevolg van de harde wind is nog onduidelijk. De arbeidsinspectie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht.

De heimachine veroorzaakte een lange scheur in het woonblok. De schade aan de getroffen woningen is fors. (Foto: Pro Shots)