Veertig huisartsenpraktijken in Nederland laten mensen die zich voor griep laten testen vanaf nu ook meteen testen op de aanwezigheid van het nieuwe coronavirus, melden gezondheidsinstituten Nivel en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag.

Volgens een woordvoerder van het RIVM gaat het om veertig peilstations verspreid door Nederland waar grieptesten worden uitgevoerd. Nivel en het RIVM houden het aantal griepgevallen in Nederland normaal ook al bij. Daar worden nu testen voor het coronavirus aan toegevoegd.

De testen worden uitgevoerd als voorzorgsmaatregel. Zo willen de gezondheidsinstituten in de gaten houden of het virus in Nederland circuleert. "Het is belangrijk om te starten met het monitoren van het nieuwe coronavirus voordat het virus daadwerkelijk in Nederland circuleert", stelt Nivel.

Toch zijn er op dit moment geen specifieke zorgen dat het coronavirus door de uitbreiding gesignaleerd zal worden. "Zolang er geen sprake is van een uitbraak, is het niet aannemelijk dat het virus wordt aangetroffen", zegt het gezondheidsinstituut.

Huisarts licht bij besmetting patiënt GGD in

De huisarts zal in het geval van een besmetting bij een patiënt de GGD inlichten. De RIVM en GGD kunnen in dat geval sneller maatregelen nemen om verspreiding tegen te gaan.

De symptomen van het nieuwe coronavirus kunnen in veel gevallen lijken op die van griep. In de meeste gevallen melden patiënten die griep hebben zich bij de huisarts met koorts en luchtwegklachten.