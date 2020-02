Code geel vanwege storm Ciara geldt maandagmiddag op minder plekken in Nederland, meldt het KNMI. Alleen in de kustprovincies is de waarschuwing voor zware windstoten de komende uren van kracht.

Code geel geldt vanaf 11.00 uur niet in sommige delen van het land, omdat er tijdelijks sprake is van luwte.

In Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland is de waarschuwing nog wel van kracht. In die provincies geldt de code geel voor zware windstoten in ieder geval tot en met dinsdagochtend. Er kunnen windstoten tot 100 kilometer per uur voorkomen.

Er is wel een kans dat de wind maandagmiddag aantrekt. Ook in de avond bestaat die kans nog. Om die reden is code geel vanaf het einde van de middag weer in het hele land van kracht.

Storm Ciara, de zwaarste storm in Nederland in een half jaar tijd, trok zondag over het land. De storm veroorzaakte vooral overlast op het spoor en in het verkeer. Het hele land heeft in ieder geval maandag en mogelijk ook dinsdag nog last van de nasleep van de storm.

Storm leidt ook tot overlast in het buitenland

Ook in het buitenland veroorzaakt de storm harde windstoten. In België geldt maandag code oranje. Aan de kust worden golven tot bijna 6 meter hoog verwacht.

In Duitsland, waar de storm de naam Sabine heeft meegekregen, zijn honderden vluchten geschrapt. Op de luchthaven in München zijn maandag 420 van de 1.000 vluchten geannuleerd, in Düsseldorf en Keulen zo'n 150.

Ook in Frankrijk trekt de storm over het land. Daar kwamen maandagochtend zo'n 130.000 huishoudens zonder stroom te zitten. In een groot deel van het land is code oranje van kracht.