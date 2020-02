Een heimachine is maandagochtend tegen de gevel van een woonblok met zes verdiepingen gevallen in de Rotterdamse wijk Katendrecht. Niemand raakte daarbij gewond, laat de veiligheidsregio weten. Alle bewoners zijn geëvacueerd.

De gevel van het complex raakte zwaar beschadigd. Of de heimachine is omgevallen als gevolg van de harde wind is nog onduidelijk. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in naar de toedracht.

Meerdere ambulances en een traumahelikopter zijn uit voorzorg ter plaatse. In verband met de ernst van het incident heeft de veiligheidsregio opgeschaald naar GRIP 1. Dit houdt in dat de hulpdiensten intensief met elkaar moeten samenwerken.

Brandweerlieden hielpen bij de ontruiming van alle woningen. Enkele bewoners zijn vanaf een van de bovenste verdiepingen geëvacueerd. Op de vijfde verdieping zat iemand korte tijd vast in zijn woning, die hij in eerste instantie niet kon verlaten door de schade.

De heistelling viel ook op een auto, maar daar zat op dat moment niemand in. Ook op de bouwplaats vielen geen gewonden.

Hulpdiensten rukten massaal uit. (Foto: Pro Shots)