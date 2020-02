Een ambitieus recyclingsprogramma van de rijksoverheid is niet volgens plan verlopen, meldt televisieprogramma De Monitor maandag. 85 miljoen koffiebekertjes moesten tot hygiënepapier verwerkt worden, maar blijken nu te zijn verbrand door de afvalverwerker.

Afvalverwerker Renewi laat weten dat 90 procent van de bekertjes te vervuild waren om te kunnen recyclen, omdat er onder meer nootjes, klokhuizen en blikjes tussen zaten.

Naar eigen zeggen wist het Rijk niet dat de koffiebekers verbrand werden. "We dachten dat de koffiebekers van ministeries en andere overheidsinstanties gerecycled werden. Nu blijkt dat dit niet gebeurt", zegt een woordvoerder tegen De Monitor.

"We balen natuurlijk ontzettend", voegt hij eraan toe.

Rijk zocht beste recyclingsmethode uit

Het nieuws over de bekertjes is opmerkelijk, omdat het Rijk in 2018 volgens De Monitor door onderzoeksbureau TNO en de Wageningen Universiteit liet onderzoeken wat de milieuvriendelijkste verwerking van koffiebekers zou zijn.

Uiteindelijk werd besloten dat kartonnen bekers met een coating van niet-fossiel plastic gerecycled zouden worden tot hygiënepapier, omdat deze methode de kleinste milieu-impact heeft.

Renewi verwijst naar voorwaarden

Afvalverwerker Renewi zegt duidelijk te hebben gemaakt niks te kunnen met bekers die te sterk vervuild zijn en dus niet aan de voorwaarden voldoen.

De woordvoerder van het Rijk laat aan De Monitor weten vooralsnog niet verder in te kunnen gaan op het voorval: "Voor ons is het nog zo vers, dat we eerst moeten uitzoeken hoe het precies zit en hoe we nu verder gaan."