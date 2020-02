Familieleden van de drie jaar geleden omgebrachte Ralf Meinema loven nog eens 50.000 euro uit voor de tip die leidt tot een doorbraak in de zaak, zeggen zij maandag in De Telegraaf. Hun totale beloning komt daarmee op 100.000 euro.

Een dergelijk bedrag aan tipgeld is vrij uitzonderlijk in Nederland. Het is vergelijkbaar met wat de politie eerder uitloofde voor een tip die zou leiden tot de aanhouding van Ridouan T. en Saïd R. Dit tweetal is inmiddels opgepakt.

De ouders van de 31-jarige Meinema, die eind maart 2017 dood in de kofferbak van zijn eigen auto werd gevonden, loofden eerder al 50.000 euro uit omdat ze toen al vonden dat er te weinig schot in de zaak zit. Om dezelfde redenen verdubbelen ze het bedrag nu. "Het duurt te lang. We vinden daarom als gezin dat er wat extra druk op de ketel moet", zegt moeder Ingrid (62) in de krant.

Het Openbaar Ministerie loofde al eerder 15.000 euro uit voor de gouden tip. De man werd op 31 maart 2017 in de achterbak van zijn auto gevonden die half in het water lag in het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol.

Uit onderzoek bleek dat de man op een andere plek met geweld om het leven was gebracht.

Geruchten dat man verantwoording moest afleggen

De politie denkt dat degenen die de auto zo hebben achtergelaten de Mercedes naar de bodem van het kanaal wilden laten zinken. Dat lukte niet omdat de trekhaak aan de rand van het kanaal is blijven hangen.

De politie gist nog naar een motief, maar kent de geruchten dat Meinema op één of andere manier bij bepaalde zaken betrokken is geraakt, waar hij verantwoording voor moest afleggen. Mogelijk heeft dit tot zijn dood geleid.

Politie moest verdachte laten gaan

De politie heeft in 2018 de 39-jarige Hans O. uit Emmen aangehouden, maar moest hem bij gebrek aan bewijs weer laten gaan. Na zijn aanhouding werd nog een Emmenaar aangehouden, die volgens De Telegraaf een neef van O. is.

Ook die man was snel weer op vrij voeten. Meinema is de avond voor zijn dood vermoedelijk in Emmen geweest. Een plek waar hij normaal nooit kwam.