Zo'n 800.000 liter mest is vanuit een mestsilo op een boerenerf in de Gelderse plaats Didam gelekt, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) maandag. "Het opruimen wordt ouderwets handwerk", zegt een woordvoerder van de VNOG.

De 800 kubieke meter varkensmest is het equivalent van zo'n 24 vrachtwagenladingen. De mest heeft zich volgens de veiligheidsregio verspreid over het boerenerf, de openbare weg en het nabijgelegen oppervlaktewater.

Het boerenerf ligt dicht bij de A18, maar volgens Rijkswaterstaat heeft het lek vooralsnog geen invloed op de verkeerssituatie daar.

"Je kunt je voorstellen dat het een behoorlijke bende is daar op het terrein", zegt de VNOG-woordvoerder tegen NU.nl.

Mogelijk scheurde silo door de harde wind

Het is nog niet duidelijk of het lek het gevolg is van storm Ciara, maar die kans is volgens de woordvoerder aanwezig. De silo aan de Korenweg is mogelijk door de harde wind gescheurd.

De lokale brandweer beraadt zich nu samen met het waterschap en de gemeente op een plan van aanpak. De betrokken partijen onderzoeken hoe verontreiniging van het oppervlaktewater beperkt kan worden.

'Silo lijkt helemaal leeggelopen'

"De silo lijkt zo goed als helemaal leeggelopen. Het waterschap probeert de verspreiding in de beken en sloten te beperken door dammetjes op te werpen", zegt de zegsman. Een deel van de mest is al in nabijgelegen sloten beland. Voor het opruimen van de mest op het land wordt waarschijnlijk een particulier bedrijf ingehuurd.

Rond 9.00 uur meldde de brandweer dat verdere verspreiding van de mest voorkomen is en dat de opruimwerkzaamheden kunnen beginnen.

Een dam moet zorgen dat het gelekte mest zich niet verder verspreidt in het oppervlaktewater (Beeld: ProShots)

Het betreffende boerenerf in Didam (Beeld: ProShots).