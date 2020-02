De nasleep van storm Ciara zorgt maandagmorgen voor files op de weg en enige vertraging op het spoor. In het gehele land geldt maandag code geel, met windstoten van 100 kilometer per uur.

Om 7.40 uur stond er zo'n 720 kilometer file. Het verkeer heeft last van zware windstoten, aldus een woordvoerder van de ANWB. Zo is de A16 richting Breda dicht nadat een vrachtwagen is gekanteld bij de Moerdijkbrug.

Ook op de A4 (tussen Rijswijk en Delft) en de A2 (tussen Everdingen en Ouderijn) staan lange files door ongelukken.

Verder zijn de Oosterscheldekering en N307 gesloten voor aanhangers en vrachtwagens. "We vragen aan alle automobilisten om het weer en de verkeersinformatie in de gaten te houden", aldus Henk Voerman van Rijkswaterstaat.

ANWB: Vrachtwagens en busjes moeten alert blijven

De ANWB waarschuwt dat het nog drukker kan worden op de weg: "Gelukkig is het niet de drukste dag of maand van het jaar, maar regen en harde windstoten zullen ook maandag voor verkeershinder zorgen", vertelt een woordvoerder in gesprek met NU.nl.

"De ANWB roept vooral bestuurders van (lege) busjes en vrachtwagens op om de weersituatie goed in de gaten te houden voordat zij de weg op gaan. Ook automobilisten met een aanhanger moeten twee keer nadenken."

Tussen Rotterdam en Breda geen HSL vanwege wind

Op het spoor valt de overlast vooralsnog mee. "Storingsploegen van ProRail hebben de hele nacht doorgewerkt om zoveel mogelijk schade te herstellen. Dat is goed gelukt", meldt de NS. "Op de meeste plaatsen lijkt de treindienst daarom vanmorgen goed op gang te komen. Sommige treinen zijn alleen korter, en daardoor drukker, dan normaal."



Tussen Dordrecht en Rotterdam zijn nog werkzaamheden bezig om het spoor vrij te krijgen, waardoor er minder treinen rijden. En tussen Rotterdam Centraal en Breda rijdt de Intercity Direct niet vanwege de harde wind. De spoorwegmaatschappij raadt reizigers aan voor vertrek de actuele reismogelijkheden te checken.

Zondag werden er 240 vluchten vanaf Schiphol geschrapt. Een woordvoerder van Schiphol voorspelde in gesprek met het AD dat men ook maandagochtend nog rekening moet houden met vertragingen en geschrapte reizen. Op de site van de luchthaven zijn al enkele annuleringen te vinden.

De totale schade die is aangericht door storm Ciara is nog onduidelijk. In de loop van de maandag zal daar meer over bekend worden gemaakt.