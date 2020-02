De ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen maandag voor een drukke ochtendspits vanwege de nasleep van storm Ciara. In het gehele land geldt maandag code geel, met windstoten van 100 kilometer per uur.

Volgens Rijkswaterstaat zijn naar verwachting alle wegen in Nederland om 6.00 uur maandagochtend helemaal open. "Wel verwachten we een drukke ochtendspits. We vragen aan alle automobilisten om het weer en de verkeersinformatie in de gaten te houden", aldus Henk Voerman van Rijkswaterstaat

Verkeersinformatiedienst ANWB waarschuwt ook voor fors meer files dan normaal. "Gelukkig is het niet de drukste dag of maand van de jaar, maar regen en harde windstoten zullen ook maandag voor verkeershinder zorgen", vertelt een woordvoerder in gesprek met NU.nl.



"De ANWB roept vooral bestuurders van (lege) busjes en vrachtwagens op om de weersituatie goed in de gaten te houden voordat zij de weg op gaan. Ook automobilisten met een aanhanger moeten twee keer nadenken."

Ook vertraging treinen en vluchten verwacht

De NS verwacht ook nog veel hinder op het spoor. "We weten niet wanneer de storm is uitgeraasd en wanneer Ciara stopt met schade veroorzaken", aldus een woordvoerder van de NS. De spoorwegmaatschappij raadt reizigers aan voor vertrek de reismogelijkheden te checken.

Zondag werden er 240 vluchten vanaf Schiphol geschrapt. Een woordvoerder van Schiphol voorspelde in gesprek met het AD dat men ook maandagochtend nog rekening moet houden met vertragingen en geschrapte reizen. Op de site van de luchthaven zijn al enkele annuleringen te vinden.

De totale schade die is gemaakt door storm Ciara is nog onduidelijk. In de loop van de maandag zal daar meer over bekend worden gemaakt.