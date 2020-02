Storm Ciara heeft zondag een stempel gedrukt op Nederland met ontregeld trein- en luchtverkeer, waarschuwingen om niet de weg op te gaan en een nog onduidelijke hoeveelheid schade. Wie denkt dat de impact van de zwaarste storm in een half jaar tijd om middernacht voorbij is, komt bedrogen uit.

Allereerst waarschuwen meteorologen dat het onstuimige weer gedurende de nacht en ook morgen aanhoudt. De windsnelheden nemen iets af, maar met windstoten van 100 kilometer per uur moeten mensen alsnog alert blijven, zeggen zij.

Het weeradvies van onder meer het KNMI is reden voor de ANWB om te waarschuwen voor een zware ochtendspits met fors meer files dan normaal. "Gelukkig is het niet de drukste dag of maand van de jaar, maar regen en harde windstoten zullen ook morgen voor verkeershinder zorgen", vertelt een woordvoerder in gesprek met NU.nl.

Hij legt uit dat door de weersverwachting mensen veiliger gaan rijden, met meer afstand tussen voertuigen en lagere snelheden, maar dat dit niet voldoende hoeft te zijn. "De ANWB roept vooral bestuurders van (lege) busjes en vrachtwagens op om de weersituatie goed in de gaten te houden voordat zij de weg op gaan. Ook automobilisten met een aanhanger moeten twee keer nadenken."

Schade door storm Ciara nog onduidelijk Diverse Veiligheidsregio's meldden dat er honderden meldingen binnenkwamen

Verzekeraar Interpolis spreekt van ten minste 600 schademeldingen

In talloze steden vielen bomen om en waaiden delen van daken weg

'Situatie op het spoor maandagochtend is nog onduidelijk'

De ANWB is niet alleen afhankelijk van het weer, maar ook van de NS. De spoorwegmaatschappij vermoedt dat maandagochtend niet alle schade aan de sporen verholpen zal zijn, ondanks dat monteurs de hele nacht doorwerken. "We weten niet wanneer de storm is uitgeraasd en wanneer Ciara stopt met schade veroorzaken. Maandagochtend kunnen wij een beter beeld vormen."

Behalve woon-werk- en treinverkeer ondervinden ook luchtreizigers last van de nasleep van storm Ciara. Luchthaven Schiphol annuleerde zondag al ruim 240 vluchten en een woordvoerder voorspelde in gesprek met het AD dat men ook maandagochtend nog rekening moet houden met vertragingen en geschrapte reizen.

Op de site van de luchthaven zijn de eerste annuleringen al te vinden. Ook luchthavens elders in de EU en het Verenigd Koninkrijk zagen zichzelf genoodzaakt om vluchten te schrappen.