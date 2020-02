De politie heeft een mobiele camera geplaatst bij een bakkerij in Monster die onder vuur kwam te liggen nadat de zaak, net zoals HEMA, besloot 'moorkoppen' anders te gaan noemen. Dat bevestigt eigenaar Jurgen van de bakkerij My Cakes in de Zuid-Hollandse plaats zondagavond aan NU.nl.

De naamswijziging van 'moorkop' naar 'roomkop' is de eigenaar door diverse personen niet in dank afgenomen. Op meerdere platformen klonk er veel kritiek, terwijl één persoon medewerkers in de zaak intimideerde, schreef het AD al eerder.

Om verdere bedreigingen en intimiderende personen te weren is de mobiele camera geplaatst. Het is niet duidelijk hoelang de camera in de straat blijft. Een politiewoordvoerder kon zondag geen verdere vragen beantwoorden.

HEMA kondigde donderdag aan de naam van 'moorkoppen' te veranderen naar 'chocoladebollen'. Het bedrijf vindt dat het woord 'moorkop' niet meer in deze tijd past, omdat het aanstootgevend zou kunnen zijn.

Ook eigenaar Jurgen zag het als een reden voor de naamswijziging. HEMA stak zijn bakkerij zaterdag middels een bos bloemen een hart onder de riem.