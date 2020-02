Ga vandaag niet de weg op als dat niet strikt noodzakelijk is. Dat advies gaf de ANWB zondagmiddag vanwege storm Ciara. Ook woon-werkverkeer moet maandagmorgen rekening houden met files, doordat het onstuimige weer voorlopig nog aanhoudt.

De storm bereikte op enkele plekken in het land windkracht 11. Boven de Noordzee werden windsnelheden van 192 kilometer per uur, oftewel orkaankracht, gemeten. In heel Nederland was een groot deel van de dag sprake van code oranje.

"We krijgen veel meldingen over afgewaaide takken en omgevallen bomen", meldt de ANWB. Het hoogtepunt werd verwacht tussen 18.00 en 00.00 uur. Het rijden met een aanhanger of (lege) vrachtwagen werd ten strengste afgeraden.

Rijkswaterstaat ging niet mee in het ANWB-advies om thuis te blijven. Dat advies geeft de rijksdienst namelijk alleen als er sprake is van code rood, legde een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. Het KNMI zag tot dusver geen reden om op te schalen naar code rood.

De hoogst gemeten windsnelheid en windstoot tot nu toe (Bron: Weerplaza)

116 Video Compilatie: Nederland in de ban van krachtige storm Ciara

Rijkswaterstaat: Wees extra voorzichtig

Rijkswaterstaat benadrukte dat het "heel erg winderig op de weg is". De woordvoerder "kan zich voorstellen" dat de ANWB tot een dergelijk advies is gekomen. Hij hamert erop dat automobilisten (nog) voorzichtiger moeten zijn dan anders, hun rijstijl moeten aanpassen en dat bestuurders van caravans, aanhangers en lege trucks sowieso niet de weg op moeten gaan.

Voor zover bekend heeft de storm nog niet tot grote schade geleid in het land. Met name in het noordwesten, op de Wadden en in de kustgebieden waaiden op sommige plekken wel bomen om en ontstond er schade aan daken.

(Bron: Weerplaza)