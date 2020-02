De storm Ciara nadert zondagmiddag het hoogtepunt. De komende uren neemt vanuit het westen de wind verder toe. In de namiddag en vroege avond zijn de hoogste windsnelheden te meten, meldt Weerplaza.

Volg ons liveblog voor de laatste ontwikkelingen over storm Ciara.

Vanuit het westen trekt warme lucht oostwaarts over het land. Die wind is sterker, omdat de zachte lucht instabiel is.

Het KNMI heeft om 13.00 uur code oranje afgekondigd voor de provincie Noord-Holland en de Waddeneilanden vanwege storm Ciara. Het weerinstituut verwachtte eerder dit pas om 16.00 uur te doen, maar heeft het tijdstip vervroegd wegens de hoge gemeten windsnelheden.

Langs de noordwestkust en op de Wadden is sinds het begin van de zondagmiddag sprake van een (zware) zuidwesterstorm. Daar is sprake van windkracht 9 tot 10. De storm gaat gepaard met zeer zware windstoten van rond de 120 kilometer per uur.

Op andere plekken, met name langs de kust, komen voorlopig windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur voor. In de loop van de dag breidt de storm zich volgens het KNMI langzaam uit in zuidoostelijke richting.

Landinwaarts kunnen zondagavond ook windstoten tot 120 kilometer per uur voorkomen, vooral op het moment dat een buiengebied overtrekt. Lokaal kan dan veel regen vallen. De windrichting draait in de loop van de avond van zuidwest naar west.

Uiteindelijk gaat ook in de rest van het land code oranje gelden. Het verschilt echter per provincie of gebied op welk tijdstip dit van kracht wordt.

Code oranje per provincie Waddenzee, Waddeneilanden, Noord-Holland: 13.00 - 22.00 uur

IJsselmeergebied, Flevoland, Friesland: 15.00 - 22.00 uur

Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht: 19.00 - 22.00 uur

Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Groningen, Drenthe: 20.00 - 23.00 uur

Limburg: 21.00 - 01.00 uur

Schade aan daken, bomen vallen om

Voor zover bekend heeft de storm nog niet tot grote schade geleid in het land. Met name in het noordwesten, op de Wadden en in de kustgebieden waaiden op sommige plekken wel bomen om en ontstond er schade aan daken. Amsterdam sloot uit voorzorg meerdere parken en in Den Haag werd een deel van het Centraal Station afgesloten.

Ook namen verschillende dierentuinen maatregelen. Onder meer Diergaarde Blijdorp, Artis en ZooParc Overloon gaan zondag eerder dicht. Ook blijven in meerdere parken bepaalde diersoorten binnen. De Efteling is wel open, maar de grote buitenattracties zoals De Python blijven gesloten.

In IJmuiden kon de veerboot vanuit Newcastle niet op eigen kracht de haven invaren en moesten er twee sleepboten aan te pas komen. De afvaart terug naar Engeland gaat vanavond niet door. Rederij TESO verzorgt sinds 12.00 uur tot nader order geen afvaarten tussen Texel en Den Helder.

54 Harde windstoten in Nederland vanwege storm Ciara

Picnic en Thuisbezorgd gaan weg niet op

Bezorgsuper Picnic vindt het zondag te gevaarlijk om de weg op te gaan en houdt de elektrische karretjes dan ook binnen. Ook Thuisbezorgd neemt maatregelen door in enkele steden, waaronder Rotterdam en Leiden, de eigen bezorgservice te schrappen.

Het NK tegenwindfietsen, normaal niet vies van een stevige bries, ging in plaats van 12.00 uur om 10.00 uur van start vanwege de "iets te onvoorspelbare" storm. Het evenement werd echter rond 14.15 uur vroegtijdig afgeblazen, omdat het voor vrachtwagens, die de fietsen moesten vervoeren, te gevaarlijk werd om over de Oosterscheldekering te rijden. Even later ging de kering dicht voor al het verkeer.

Kromgebogen over het stuur doet een deelnemer van het NK tegenwindfietsen een poging om als snelste de Oosterscheldekering af te fietsen. (Foto: Pro Shots)

Rijkswaterstaat, NS, Schiphol en KNVB nemen stormmaatregelen

Op Schiphol zijn zondag ongeveer 124 vluchten geannuleerd vanwege de storm. Rotterdam The Hague Airport schrapte twee vluchten. De NS rijdt in principe volgens dienstregeling, maar waarschuwt dat ritten kunnen uitvallen als gevolg van de storm. Zo leidde een kapotte bovenleiding voor problemen tussen Breda en Tilburg.

Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten "zeer alert te zijn" en raadt het nadrukkelijk af om met een caravan, vouwwagen, aanhanger of lege truck de weg op te gaan. Er gaan nog geen stormvloedkeringen dicht vanwege de storm. Wel is de hoogwaterkering Ravenswaaij in het Amsterdam-Rijnkanaal gesloten, maar dit heeft met de hoge waterstanden in de rivieren te maken en niets met Ciara.

De KNVB gelastte zaterdag al alle vier de Eredivisie-duels van zondagmiddag af. Het betreft de wedstrijden FC Utrecht-Ajax, AZ-Feyenoord, Sparta Rotterdam-ADO Den Haag en FC Emmen-FC Twente. Ook alle duels in het amateurvoetbal gaan niet door.