Het KNMI heeft om 13.00 uur code oranje afgekondigd voor de provincie Noord-Holland en de Waddeneilanden in verband met storm Ciara. Het weerinstituut had hiervoor eerder 16.00 uur in de verwachting staan, maar heeft dit tijdstip vervroeg vanwege de hoge gemeten windsnelheden.

Langs de noordwestkust en op de Wadden is sinds het begin van de zondagmiddag sprake van een (zware) zuidwesterstorm. Daar is sprake van windkracht 9 tot 10. De storm gaat gepaard met zeer zware windstoten van rond de 120 kilometer per uur.

Op andere plekken, met name langs de kust, komen voorlopig windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur voor. In de loop van de dag breidt de storm zich volgens het KNMI langzaam uit in zuidoostelijke richting.

Landinwaarts kunnen zondagavond ook windstoten tot 120 kilometer per uur voorkomen, vooral op het moment dat een buiengebied overtrekt. Lokaal kan dan veel regen vallen. De windrichting draait in de loop van de avond van zuidwest naar west.

Uiteindelijk gaat ook in de rest van het land code oranje gelden. Het verschilt echter per provincie of gebied op welk tijdstip dit van kracht wordt.