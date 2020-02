Bij een brand in een manege in Heerlen zijn in de nacht van zaterdag op zondag minstens tien paarden omgekomen, meldt de Politie Zuid-Limburg.

De brand brak rond 0.20 uur uit in de paardenboxen die naast de manege staan. Het vuur is niet overgeslagen naar de hooi en stro opslag en de manege zelf.

De oorzaak van de brand was zondagochtend nog niet bekend. De brandweer doet nog onderzoek.

Naast de omgekomen dieren stonden er nog enkele andere paarden in de box. Zij zijn door de brandweer en omstanders in veiligheid gebracht en door een dierenarts gecontroleerd. Geen van de dieren is verder gewond geraakt.

Ook raakten er geen mensen gewond. Voor de direct betrokken is opvang geregeld in een zalencentrum in de buurt van de manege.

In de loop van zondagochtend was de brand geblust. Vanwege de kans op rookontwikkeling werd mensen in de omgeving van de manege aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie af te zetten als zij last hadden van de rook. Dit advies geldt inmiddels niet meer.