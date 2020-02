Goedenavond! Ik ben Leon Moleman en ik houd je deze avond op de hoogte van de ontwikkelingen rondom storm Ciara. In het kort:- Vanmiddag en vanavond (tot 22.00 uur) code oranje in het Waddengebied, Noord-Holland, Flevoland en Friesland- Vanaf 19.00 uur of later ook in de andere provincies, hier het KNMI-overzicht- De code geldt vanwege de zeer zware windstoten (100-120 km/u)- Boven een booreiland ten westen van Texel zijn windnelheden van 192 kilometer per uur gemeten.