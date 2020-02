De Efteling blijft zondag gewoon open. Wel zijn enkele buitenattracties gesloten en wordt er extra personeel ingezet in de bosrijke gebieden van het park, zoals in het Sprookjesbos. Ook worden er andere maatregelen genomen zoals het inklappen van parasols en leeghalen van de dakgoten. Het Sprookjesbos en de binnenattracties blijven open. Volgens een woordvoerder zullen vooral dagjesmensen vandaag rekening houden met de storm in hun beslissing om naar het park te komen. In de vakantieparken in de omgeving van de Efteling verblijven dit weekend niet minder mensen dan normaal. Het park houdt de hele dag de weersverwachting in de gaten.