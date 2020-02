Goedenavond! Ik ben Lauren Heeremans en ik houd je deze avond op de hoogte van de ontwikkelingen rondom storm Ciara. In het kort:



- Limburg laatste provincie met code oranje

- Weer blijft slecht: in vrijwel heel Nederland is de gehele maandag code geel actief

- Alleen in Gelderland, Overijssel en Drenthe eindigt het slechte weer maandag om 14.00 uur al

- Opnieuw zware windstoten tot 100 kilometer per uur verwacht

- Boven een booreiland ten westen van Texel zijn zondag windsnelheden van 192 kilometer per uur gemeten.