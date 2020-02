Twee politieagenten zijn zaterdagavond en -nacht gewond geraakt bij verschillende incidenten bij uitgaansgelegenheden in het centrum van Rotterdam. Een brak zijn hand en van de ander raakte de schouder uit de kom.

Beide agenten kunnen voorlopig niet aan het werk, meldt de politie zondag.

In totaal werden dertien mensen gearresteerd afgelopen nacht. Meerdere agenten grepen onder meer in bij een grote vechtpartij bij een horecagelegenheid in het centrum.

Rond 4.00 uur ontstond ook een ruzie bij een andere horecagelegenheid aan de Kruiskade. Agenten schoten daar beveiligers te hulp, die hun handen vol hadden aan een ruziënde man en vrouw. Toen de man zich tegen de aangesnelde agenten verzette bij zijn aanhouding, schoot bij één agent de schouder uit de kom.

Zaterdagavond wilde een wijkagent een ruzie sussen tussen twee mannen. Vervolgens ontstond een schermutseling en brak de agent zijn hand. Beide mannen zijn opgepakt.