Bij een zeer grote brand in een zorgflat in Zwolle zijn in de nacht van zaterdag op zondag tientallen bewoners uit hun huizen gehaald. Een aantal bewoners ademden rook in en is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Niemand hoefde naar het ziekenhuis, meldt Veiligheidsregio IJsselland.

De geëvacueerde bewoners zijn tijdelijk in een ander zorgcentrum ondergebracht. Voor langdurige opvang wordt gezorgd.

De brand ontstond rond 4.00 uur. Volgens de veiligheidsregio was de flat aan de Harm Smeengekade onlangs nog gerenoveerd. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Op foto's is te zien dat de brand is uitgebroken op de eerste verdieping. (Foto: George Mebius)