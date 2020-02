Storm Ciara zal aan het einde van zondag losbarsten, met zware windstoten tot 130 kilometer per uur. Vanaf de middag heeft het KNMI code oranje afgekondigd vanwege gevaarlijk of extreem weer. Dit is wat we kunnen verwachten.

Vanuit het westen zal in de loop van de ochtend de bewolking toenemen, met regen tot gevolg. De zuidwestenwind neemt dan steeds feller toe. Aan het einde van de ochtend is de wind aan zee stormachtig. Er is dan sprake van windkracht 8 en in het westen en noorden kunnen windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur voorkomen. Boven land is het dan windkracht 6.

In de loop van de middag breiden de zware windstoten zich over het hele land uit en staat aan zee een zuidwesterstorm: windkracht 9. Met name in het noordwesten kunnen er volgens het KNMI vanaf de tweede helft van de middag zeer zware windstoten ontstaan van 100 tot 120 kilometer per uur. Aan de noordwestkust is dan mogelijk zelfs sprake van windkracht 10, dit is zware storm.

Gedurende de middag gaat de wind ook gepaard met zware buien die over het land trekken. Lokaal kan veel regen vallen. Koud is het zondag niet, het wordt maximaal 11 graden.

Rijkswaterstaat, NS, Schiphol en KNVB nemen stormmaatregelen NS en ProRail: De treinen rijden zondag in principe volgens dienstregeling. Wel waarschuwt de NS dat gedurende de dag ritten uit kunnen vallen als gevolg van de storm. Sowieso rijden er al minder treinen vanwege de diverse werkzaamheden in het land aan het spoor.

Rijkswaterstaat: Automobilisten moeten "zeer alert zijn en rekening houden met gevaarlijke rijomstandigheden". Het wordt nadrukkelijk afgeraden om met een caravan, vouwwagen, aanhanger of lege truck de weg op te gaan.

Schiphol: Zo'n twintig Europese vluchten van KLM waren zaterdag al geschrapt vanwege de storm. Op Eindhoven en Rotterdam zijn vooralsnog geen vluchten geannuleerd.

KNVB: De voetbalbond heeft alle vier de Eredivisie-duels van zondagmiddag geschrapt. Het betreft de wedstrijden FC Utrecht-Ajax, AZ-Feyenoord, Sparta Rotterdam-ADO Den Haag en FC Emmen-FC Twente. Ook alle duels in het amateurvoetbal gaan niet door.

Storm trekt dieper landinwaarts

Zondagavond zijn ook in het binnenland zeer zware windstoten mogelijk, met name op het moment dat een passage van stevige buien overtrekt, aldus het KNMI. Bij die buien is er ook kans op onweer en hagel.

Laat op de avond en in de nacht van zondag op maandag neemt de wind vanuit het noordwesten uit iets af. Wel kunnen er dan nog zware windstoten van 75 tot 100 kilometer blijven voorkomen.

Maandag zal het minder hard waaien, maar blijft het onstuimig weer met veel regen.