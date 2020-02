Een deel van Oost-Nederland heeft zaterdag te kampen met een storing van de straatverlichting. Uit onder andere de plaatsen Meppel, Deventer, Kampen en Raalte zijn meldingen binnengekomen van verlichting die niet werkt.

Netbeheerder Enexis die onder meer de distributie van energie in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland verzorgt, maakt melding van de storing op Twitter. De verlichting op straat zou niet werken vanwege een probleem met het TF-signaal.

Dit is een techniek die de omschakeling tussen dag- en nachtverbruik van energie mogelijk maakt. De techniek zorgt ervoor dat straatverlichting in en uit wordt geschakeld. Volgens Enexis zijn er momenteel monteurs bezig om de storing op te lossen. Op sociale media maken enkele mensen melding van verlichting die inmiddels weer aan is gegaan.

De gemeente Deventer meldt op Twitter dat de storing mogelijk in Zwolle zou zijn ontstaan. Wanneer alle straatverlichting weer volledig werkt, is niet duidelijk.