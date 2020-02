Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zaterdag laten weten onderzoek te doen naar een verklaring van Tony de G., die zegt dat via advocaat Nico Meijering een poging is gedaan om hem ertoe te bewegen af te zien van zijn rol als kroongetuige in de zaak tegen leden van motorclub Caloh Wagoh. Meijering noemt de beschuldiging absurd.

Het AD bracht het verhaal dat De G. onder druk zou zijn gezet zaterdag naar buiten. De man zou in de gevangenis zijn benaderd door een medegevangene.

Volgens De G. zou deze medegevangene in opdracht van Meijering hebben gehandeld. De advocaat zou op zijn beurt weer geïnstrueerd zijn door Greg R., een cliënt van Meijering en verdachte in het onderzoek naar liquidaties en voorbereidingen daarop.

"Dit is een doorzichtige leugen, alleen al om het feit dat een advocaat zich wel heel kwetsbaar zou maken door op deze wijze zich te melden bij een veronderstelde kroongetuige", laat het advocatenkantoor van Meijering in een verklaring weten.

De verklaring van De G. is recent in het dossier opgenomen onder het kopje 'Bedreigingen Meijering'. Het advocatenkantoor vroeg justitie daarop direct om opheldering, omdat Meijering hier nooit over is gehoord.

Verklaring toegevoegd in kader van transparantie

Advocaat Christian Flokstra , die R. eveneens bijstaat, zegt in een reactie aan NU.nl dat de zaaksofficier direct excuses heeft aangeboden voor het feit dat de advocaten er niet van tevoren op de hoogte van zijn gesteld dat de verklaring gevoegd zou worden.

Het OM zelf zegt zaterdag in een persverklaring dat "voor het OM vaststaat dat deze verklaring in het kader van zo volledig mogelijke transparantie in het dossier thuishoort". Een woordvoerder voegt hier in gesprek met NU.nl aan toe dat de getuigenis onderdeel is van een rits verklaringen van De G. die onlangs aan het dossier zijn toegevoegd.

"Een verklaring die er al een jaar ligt, maar ze doen er niks mee", aldus Flokstra. "Een waanzinnig verhaal. Greg heeft dat verzoek ook nooit gedaan, laat staan dat wij daaraan mee zouden werken."

Dat Meijering de medegevangene die De G. zou hebben benaderd bijstaat, klopt volgens het advocatenkantoor ook niet.

OM wil pas op zitting inhoudelijk reageren

Het OM zegt nog niet te willen reageren op de vraag waarom niet direct onderzoek naar het verhaal is gedaan en dat het deze discussie pas op de zitting wil voeren.

In de persverklaring van het OM staat dat het "werkt aan verificatie dan wel falsificatie van de verklaringen van de kroongetuige, zo ook van deze verklaring".

Volgens Flokstra heeft de officier van justitie in een mail laten weten dat er vooralsnog geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de verklaring. "Dat het OM nu in één keer komt met het verhaal dat er aan wordt gewerkt, is in strijd met de waarheid."