Nederland bereidt zich zaterdag voor op de zeer zware storm Ciara, die zondag over het land zal razen. Door het hele land worden evenementen heroverwogen, aangepast of afgelast, blijkt uit een rondgang langs de regionale omroepen. De KNVB heeft nog geen besluit genomen over het al dan niet aflasten van de Eredivisie-duels.

Het is voor het eerst in zeker een half jaar tijd dat een zware storm Nederland treft. Er worden windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur verwacht. Het zwaartepunt is zondagmiddag en zondagavond, verwachten het KNMI en Weerplaza.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft alle wandelingen die voor zondag gepland stonden geschrapt. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer waarschuwen wandelaars via Omroep Gelderland de weerwaarschuwingen van het KNMI goed in de gaten te houden voordat zij het bos in gaan. "Mensen moeten hun gezonde verstand gebruiken", zegt een woordvoerder. "Bij storm is heel duidelijk wat je niet moet doen."

KNVB overweegt afgelasting wedstrijden

In Nederland staan zondagmiddag vier wedstrijden in de Eredivisie op de planning. Voetbalbond KNVB overweegt de duels af te lasten, maar kan nog niet zeggen wanneer het besluit genomen wordt.

"We willen in elk geval voorkomen dat de supporters zondag al op pad zijn voor wij een besluit hebben genomen", zegt een woordvoerder tegen de NOS. Sowieso geeft de bond al vóór zaterdag 20.00 uur uitsluitsel over het amateurvoetbal.

In België zijn alle voetbalduels in de Jupiler Pro League en de Proximus League uit voorzorg al geschrapt, meldt wedstrijdsecretaris Thibault De Gendt van de Belgische voetbalbond.

Carnavalsoptocht ingekort

In de Gelderse gemeente Braamt is een carnavalsintocht ingekort en vervroegd vanwege de storm, die na het middaguur in alle hevigheid los zal barsten. Er is een groot risico dat de metershoge praalwagens anders omvallen, aldus Omroep Gelderland.

Attractiepark De Efteling laat desgevraagd weten zondag "zeker" maatregelen te treffen als de storm losbarst. "We nemen die besluiten pas zaterdag aan het eind van de dag", legt een zegsvrouw uit. "Maar je kan denken aan bepaalde hoge attracties, zoals achtbanen, die we moeten sluiten als het te hard waait."

Ook water- en vliegverkeer ondervinden hinder van Ciara

In Noord-Holland worden naar alle verwachting windmolens stilgezet, aldus NH Nieuws. Ook het verkeer op het water gaat gevolgen ondervinden. Tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog is zowel de sneldienst als de watertaxi uit de vaart, meldt RTV Noord.

De Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij (KNRM) is alert op de problemen die schepen voor de kust en in de havens kunnen ondervinden als gevolg van de harde windstoten die worden verwacht. Er staan tientallen vrijwilligers stand-by, aldus NH Nieuws.