De politie heeft twee mannen van 17 en 27 jaar oud in Rotterdam opgepakt vanwege een videoclip waar vuur- en steekwapens in voorkwamen. De mannen worden verdacht van zwaar wapenbezit.

De politie meldt niet om welke clip het gaat, maar toont een screenshot uit de betreffende video. Dat beeld komt de videoclip van Shooter 2.0 van de Rotterdamse rappers Qlas en Blacka. Deze is vrijdag gepubliceerd.

In de clip bespeelt een van de mannen een Kalasjnikov alsof het een gitaar is.

De politie trof bij het binnenvallen van de woningen van beiden mannen 300 euro aan vals geld aan, maar vond geen wapens.

Bij drill-clips komen vaak wapens kijken

Qlas en Blacka maken zogeheten drill rap, een muziekgenre dat vanuit het Amerikaanse Chicago naar het Verenigd Koninkrijk is overgewaaid en sinds een tijd ook in Nederland voet aan de grond heeft gekregen.

De Nederlandse politie heeft zich meermaals bezorgd getoond over het genre. Bij drill rap-clips wordt vaak met messen en vuurwapens gezwaaid. Ook worden soms bedreigingen geuit naar rivalen.

Politie gaat harder optreden tegen clips

Steeds vaker krijgt de politie te maken met wapenbezit van soms nog erg jonge mensen, zegt politiechef van de Rotterdamse eenheid Hans Visser. Tegelijkertijd ziet hij een toename van ernstige schiet- en steekincidenten.

De politie vermoedt dat drill rap leidt tot geweldsincidenten, omdat rappers elkaar uitdagen en beledigen. Momenteel onderzoekt de politie onder meer of drill raps een rol hebben gespeeld bij het doodsteken van Rapper Jay-Ronne Grootfaam.

Visser laat daarom weten dat de politie samen met de burgemeester van Rotterdam en het Openbaar Ministerie heeft besloten voortaan direct te handelen tegen dit soort clips, waar "echt geweld op de loer ligt" en wapenbezit en -gebruik wordt genormaliseerd.

Drill rap wordt in verband gebracht met geweld

Over drill rap is vooral in het Verenigd Koninkrijk veel te doen geweest de afgelopen jaren. De muziek wordt vaak in verband gebracht met geweldsincidenten.

In het verleden hebben Qlas en Blacka gezegd dat ze met hun raps geweld niet willen verheerlijken. De muziek geeft volgens hen slechts aan hoe de dagelijkse realiteit in hun omgeving is.

"Het vertelt wat we op straat doen en deden en wat er om ons heen gebeurt", vertelde Qlas in december aan radiozender FunX. De rappers zeiden toen dat het misschien wel goed is "dat we nu aan de buitenwereld kunnen laten zien wat er aan de hand is".