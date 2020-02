Het KNMI heeft zaterdagmiddag code oranje afgegeven voor zondag. In de middag en avond zorgt storm Ciara zeer waarschijnlijk voor zware windstoten met snelheden van 100 tot 120 kilometer per uur. Het hele land zal hinder ondervinden van de zwaarste storm in Nederland in zeker een half jaar tijd.

Bij code oranje worden mensen gewaarschuwd voor "gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast", aldus het weerinstituut. Het gebeurt zeer zelden dat een code oranje voor het hele land wordt afgegeven. Ook in België geldt zondag dezelfde alarmcode.

De NS en ProRail rijden zondag in principe volgens de dienstregeling. "De impact van deze hevige storm op het treinverkeer is lastig te voorspellen", legt een woordvoerder uit. "Mede omdat er op zondag al minder treinen rijden, hebben ProRail en NS besloten morgenochtend de geplande dienstregeling op te starten."

Wel waarschuwt de NS dat er gedurende de dag ritten kunnen uitvallen als gevolg van de storm. "Zodra de storm schade aanricht, zal dit tot hinder voor reizigers leiden. Door omgevallen bomen of een geknapte bovenleiding kunnen treinen uitvallen en zal er extra vertraging ontstaan."

Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten zondag "zeer alert te zijn op de gevaarlijke rijomstandigheden op de weg" en de weersverwachtingen en de verkeersinformatie nauwlettend in de gaten te houden. Vooral auto's met een caravan, een vouwwagen, een aanhanger of een lege truck krijgen het nadrukkelijke advies om zondag niet de weg op te gaan.

Ook vliegverkeer ondervindt mogelijk hinder

Op de luchthavens Schiphol, Eindhoven en Rotterdam zijn vooralsnog geen vluchten geschrapt, maar afhankelijk van de lokale omstandigheden kunnen de maatschappijen besluiten hun toestellen aan de grond te laten staan.

Ook kan de luchtverkeersleiding tijdelijk één of meerdere start- en landingsbanen sluiten. "Dit kan dan leiden tot vertragingen. En als de vertragingen te hoog oplopen, kan er zelfs besloten worden om een aantal vluchten te annuleren", meldt Schiphol.

Reizigers wordt aangeraden de luchthavenapp en de website van hun luchtvaartmaatschappij in de gaten te houden. KLM biedt reizigers de mogelijkheid om hun tickets kosteloos om te boeken als zij het risico niet willen nemen dat hun vlucht door de storm wordt gecanceld.

90 Wat houden de verschillende weercodes in?

'Neem de juiste voorzorgsmaatregelen om schade te voorkomen'

Het KNMI verwacht dan windstoten van al 75 tot 100 kilometer per uur. "Maar van extreme omstandigheden is in het zuidoosten van het land dan nog geen sprake", zegt weerman Michiel Severin van Weerplaza. "Op de fiets of brommer wordt het al wel onaangenaam. In het noordwestelijk kustgebied, in Den Helder en op Texel, staat aan het einde van de ochtend stormkracht 9."

In de noordwestelijke kustprovincies wordt de wind zondagmiddag vanaf 12.00 uur hard of stormachtig. Dit is het moment waarop code oranje ingaat. Volgens het KNMI zullen zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur worden bereikt. Dergelijke windstoten kunnen 's avonds ook verder landinwaarts plaatsvinden.

's Avonds laat, 's nachts en op maandag zal de wind minder hevig zijn. Alsnog waarschuwt het KNMI dan nog voor zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur.

'Extreem weer, met een wind die heel veel kracht heeft'

Weerplaza benadrukt dat het belangrijk is om te beseffen dat het "niet een lekkere stevige wind" betreft. "We hebben het over extreem weer, met een wind die heel veel kracht heeft."

De kans is zeer reëel dat Ciara in vrijwel alle provincies van ons land schade zal veroorzaken. "Maak dus de juiste plannen en neem voorzorgsmaatregelen indien spullen makkelijk los kunnen raken en kunnen rondvliegen."