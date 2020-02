Nederland krijgt zondag te maken met Ciara, de zwaarste storm in een half jaar tijd. Er worden windstoten van tot 140 kilometer per uur verwacht. Het zwaartepunt is zondagmiddag en zondagavond, zegt Weerplaza zaterdagochtend.

"Al vrijwel de hele week is duidelijk dat het zondag onstuimig weer zal zijn", aldus meteoroloog Michiel Severin. "Inmiddels kunnen we vrij gedetailleerd aangeven hoe de dag zal verlopen. Op die manier kunnen mensen bepalen welke activiteiten nog verstandig zijn om te ondernemen."

"Dit is geen lokaal stormpje, maar een weersituatie waarbij het hele land geraakt wordt."

De wind neemt zondagochtend al in kracht toe. "Maar van extreme omstandigheden is in het zuidoosten van het land dan nog geen sprake", stelt Severin. "Op de fiets of brommer wordt het al wel onaangenaam. In het noordwestelijk kustgebied, in Den Helder en op Texel, staat aan het einde van de ochtend stormkracht 9."

'Ciara gaat vrijwel zeker in alle provincies voor schade zorgen'

In de noordwestelijke kustprovincies wordt de wind zondagmiddag vanaf 12.00 uur hard of stormachtig. "Het verkeer in het westen, zowel op de weg als in de lucht, krijgt steeds meer last van de wind", duidt Severin. Vanaf 18.00 uur woedt langs de west- en noordwestkust een zuidwesterstorm waarbij windstoten van meer dan 120 kilometer per uur worden bereikt. "Het verkeer gaat in deze regio's ernstige hinder ondervinden."

De weerdienst benadrukt dat het belangrijk is om te beseffen dat het "niet een lekkere stevige wind" betreft. "We hebben het over extreem weer, met een wind die heel veel kracht heeft."

De kans is zeer reëel dat Ciara in vrijwel alle provincies van ons land schade zal veroorzaken, voorspelt Severin. "Maak dus de juiste plannen en neem voorzorgsmaatregelen indien spullen makkelijk los kunnen raken en kunnen rondvliegen."

90 Wat houden de verschillende weercodes in?

KNVB overweegt afgelasting wedstrijden

Zondagmiddag staan vier wedstrijden in de Eredivisie op de planning: FC Utrecht-Ajax, AZ-Feyenoord, Sparta Rotterdam-ADO Den Haag en FC Emmen-FC Twente. Voetbalbond KNVB houdt de weerverwachting goed in de gaten om indien nodig één of meerdere duels af te gelasten.

Wanneer dat besluit dan bekendgemaakt zou worden, durft de bond nog niet te zeggen. "We willen in elk geval voorkomen dat de supporters zondag al op pad zijn voor wij een besluit hebben genomen", zegt een woordvoerder tegen de NOS. Wel liet de bond weten al vóór zaterdag 20.00 uur uitsluitsel te geven over het amateurvoetbal van zondag.