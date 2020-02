Het aantal koperdiefstallen op en rond het spoor is nog nooit zo klein geweest als in het afgelopen jaar, zo meldt spoorbeheerder ProRail zaterdag. Het aantal werd teruggebracht van 516 diefstallen in 2011 naar 65 in 2019.

Dit komt volgens de spoorbeheerder met name door het nemen van een aantal succesvolle preventieve maatregelen. Zo is het koper op veel plekken vervangen door aluminium, waar dieven geen interesse in hebben omdat de verkoopwaarde veel lager is.

Daarnaast heeft ProRail op de trajecten waar veel koper werd gestolen veel extra controles doorgevoerd. Ook dit heeft effect gehad, stelt de spoorbeheerder.

Koperdiefstallen veroorzaken veel overlast voor de reizigers. De koperen kabels die worden gestolen, zorgen ervoor dat het treinverkeer langere tijd stil komt te liggen, omdat treinen niet meer op die trajecten kunnen rijden totdat de kabels zijn vervangen.

In 2015 en 2016 veroorzaakten de koperdieven meer dan 50.000 minuten vertraging voor reizigers. In 2019 is ook dit aantal historisch klein.

Het herstellen van het spoor kost ProRail veel geld. Ook deze kostenpost is flink teruggebracht: van 3 miljoen euro in 2011 naar 1,5 ton in 2019.