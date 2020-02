De politie heeft vrijdagavond een vrouw uit Tilburg aangehouden in het onderzoek naar de tien dode katten die in tien verschillende containers in de stad werden aangetroffen.

De dieren werden vrijdagochtend aangetroffen door een medewerker van de Tilburgse afvaldienst. De katten hadden letsel aan hun kop en waren gedumpt in vuilniszakken. Voordat de katten in de kliko's werden gedumpt, zijn de dieren waarschijnlijk ingevroren geweest.

Negen van de tien katten bleken te zijn gechipt, een van de dieren had een nog werkende chip. Of de politie door de chip op het spoor van de vrouw is gekomen, kan de politiewoordvoerder vrijdagavond nog niet zeggen.

"Ik kan alleen melden dat de vrouw is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de zaak. Wat haar relatie tot de dieren is, en waarom ze dit mogelijk heeft gedaan, zijn we nog aan het onderzoeken", aldus de politiewoordvoerder.