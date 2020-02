Het KNMI heeft vrijdagmiddag een code geel uitgegeven voor het einde van zondagochtend. Dan zorgt storm Ciara zeer waarschijnlijk voor zware windstoten tot 140 kilometer per uur. Het weerinstituut verwacht zaterdag de waarschuwing voor de dag erna op te moeten schalen naar code oranje.

"We zijn er al vrij zeker van dat er zwaar weer aan gaat komen, vandaar dat we mensen alvast willen waarschuwen door code geel uit te geven", legt een woordvoerder van het KNMI uit aan NU.nl. Het weerinstituut geeft code geel af om mensen te waarschuwen dat er "mogelijk kans is op gevaarlijk weer."

De verwachting is dat Ciara zodanig zware weersomstandigheden met zich meebrengt, dat het KNMI zaterdag op moet schalen naar code oranje. Bij code oranje worden mensen gewaarschuwd voor "gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast", aldus het weerinstituut.

Hoewel Ciara niet direct over Nederland trekt, zorgt de storm zondag mogelijk voor windstoten tot 140 kilometer per uur aan de kust. In het binnenland kunnen windstoten tot 120 kilometer per uur voorkomen.